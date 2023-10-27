Международная выставка-форум "Россия" пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, в ее проведении задействованы 67 объектов площадью 265 тыс. кв. м. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны. С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы, все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах. В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ - 265 тыс. кв. м", - написал мэр.
Отмечается, что для мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов власти Москвы выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций, проложили кабельные линии общей протяженностью 21 км.
Кроме того, чтобы гостям было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по территории, ввели дополнительный бесплатный транспорт. Также заменили старые остановки более современными - всего установлено 30 новых остановочных павильонов, добавил Собянин.