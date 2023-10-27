"Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны. С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы, все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах. В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ - 265 тыс. кв. м", - написал мэр.