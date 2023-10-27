Москвичам пообещали африканское тепло

В начале следующей недели в Московский регион придет африканское тепло. Такую погоду его жителям пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, температура в регионе в начале следующей недели будет близка к рекордным значениям. В понедельник, 30 октября, воздух резко прогреется до плюс 5-10 градусов Цельсия. Ночью вторника ожидаются положительные показатели даже ночью — от трех до восьми градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов. В среду, 1 ноября, ночные температуры в Москве и Подмосковье составят от шести до 11, днем — до 8-12 градусов Цельсия.

Метеоролог отметил, что температура на предстоящей неделе будет превышать климатическую норму на пять градусов — такие показатели соответствуют первым пяти дням октября. «Воздух в эти дни будет идти с юга, причем именно из Африки», — пояснил Вильфанд. Что касается осадков, то в понедельник прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. В среду в Московском регионе пройдут дожди, а во вторник осадков не ожидается.

Помимо этого, специалист сообщил агентству «Интерфакс», что временный снежный покров, который сформируется в субботу, растает в течение первых дней следующей недели. При этом он предупредил, что экстремально теплая погода не задержится в столичном регионе надолго.