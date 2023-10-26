Движение транспорта на Муравской улице будет ограничено до 20 января
В период с 1 ноября до 20 января 2024 года будет перекрыто и ограничено движение на участках в районе улицы Муравской в столичном районе Митино. Об этом в четверг, 26 октября,
сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ограничения связаны с проведением запланированных работ по строительству инженерных сетей. По этой причине на Муравской улице будет недоступна для движения одна полоса, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Накануне стало известно, что для движения транспорта с 26 октября по 9 декабря будет закрыт местный проезд в районе дома № 17 по Верейской улице. Закрытие участка дороги также связано с проведением запланированных строительных работ.
Также изменится движение транспорта на западе столицы из-за ремонта инфраструктуры. Речь идет об участке Филевского бульвара, где в период с 13 октября до 15 декабря будет недоступна для движения одна полоса.
Еще одна полоса на съезде с внешней стороны МКАД в Бусиновский проезд и на съезде с Лихачевского шоссе на внешнюю сторону МКАД будет недоступна в зависимости от времени в период с 20 октября по 25 декабря.