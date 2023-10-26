Столичная коммунальная техника переведена на зимний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости — ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации», — рассказал Петр Бирюков.
Летом провели регламентное техническое обслуживание машин, в частности замену жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, а при необходимости выполнялись капитальные работы.
Большинство коммунальных машин в столице используется круглый год. До наступления холодов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой — это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.
Петр Бирюков подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.