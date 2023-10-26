На ВДНХ завершилась реставрация павильона № 59 «Зерно». Мастера бережно восстановили и сохранили подлинные детали. Корреспонденты «Вечерней Москвы» рассмотрели их одними из первых.

© Вечерняя Москва

Павильон «Зерно» видно издалека. Вы узнаете его по «прозрачной» башне, которую венчает золоченый шпиль с рубиновой звездой. Яркую деталь восстановили по осколкам, найденным на чердаке павильона. Их отправили в мастерскую, где по старой технологии изготовили утраченное многослойное стекло. Тот самый рубиновый цвет складывается из белого, который рассеивает освещение, прозрачного и красного.

Видео дня

— Каркас у звезды оригинальный, его удалось полностью сохранить, — рассказала главный архитектор-реставратор ВДНХ Елена Максимова. — Заменили только те участки, которые были повреждены сквозной коррозией.

На нижнем ярусе башни по бокам установлены скульптурные композиции. Две пары девушек с парнями держат перед собой геральдические щиты. На одном из них изображена Спасская башня Кремля, на другом — московская высотка. До начала реставрации состояние у скульптур было аварийное, поэтому предполагалось, что мастера снимут с них формы и заново отольют фигуры. Однако специалисты после того, как уже на месте еще раз все обследовали, решили сохранить подлинные статуи.

— Скульпторы-реставраторы проделали огромную работу, — подчеркнула Максимова. — Сохранность у фигур была разная. Так, в одной из пар у молодого человека практически полностью отсутствовала голова, а у девушки был серьезно разрушен бюст.

Декор на фасадах заслуживает отдельного внимания. Реставраторы восстановили небольшие башенки — пинакли, шишки и другие детали, часть которых была утрачена, поэтому их воссоздавали по сохранившимся фрагментам. Павильону также вернули исторические интерьеры. Через главный вход попадаешь в вводный зал с белыми колоннами из искусственного мрамора. Только здесь под ногами с 1950-х годов сохранилась брекчия — мозаичный пол. На светлом фоне из разноцветных кусочков мраморных плит выложены узоры в виде переплетенных между собой цепочек восьмигранников.

Над головой восстановлена уникальная живопись, создающая иллюзию отсутствия потолка. Этот художественный прием часто использовали при росписи дворцов и храмов в эпоху Возрождения. К нему же решили обратиться советские мастера при оформлении некоторых павильонов ВДНХ. Конкретно в этом зале прямо на штукатурке изобразили небо с плывущими по нему облаками и развевающимися на ветру знаменами.

— В этом зале были неоднократные протечки, поэтому живопись была серьезно повреждена, — поделилась Елена Максимова. — Во многих местах красочный слой потускнел, где-то отошел от штукатурки. Художники-реставраторы укрепили основание живописи, уложили на место отслоившиеся фрагменты, аккуратно удалили загрязнения, разводы, восполнили пробелы и затем покрыли все защитным составом.

Но оказалось, что это не единственная живопись в павильоне. Во время реставрации порталов между залами на одном из них под несколькими слоями белой краски обнаружили роспись. Сверху изображена гирлянда из овощей, фруктов и колосьев, дубовый венок, обрамляющий серп и молот, по бокам — тонкие веточки с яблоками, грушами и вишней. По периметру идет орнамент из золотистых колосьев, перетянутых лентами.

— Также мы нашли живопись на потолочной розетке, — добавила Максимова. — Сама она выкрашена краской под серебро и позолоту, а по кругу расположены тарелочки, в которых повторяются четыре сюжета с фруктами и ягодами. Чтобы увидеть эту красоту, нужно пройти через «зеленый» в «розовый» зал. Цветной искусственный мрамор, которым отделаны стены, тоже обнаружили под слоями краски и отреставрировали.

По архивным фотографиям и чертежам в павильоне воссоздали исторические люстры. Кроме того, реставраторы обратили внимание, что похожие светильники висят в павильоне № 51 «Мясная промышленность». Они помогли мастерам добиться максимальной достоверности.

А вот витражи в павильоне подлинные. Реставраторам удалось сохранить их практически в полном объеме. На матовом стекле изображены различные овощи, ягоды, злаки и другие растения. В зависимости от зала они либо золотистого, либо удивительного марганцевого цвета.

— Рисунок получали с помощью химического травления тонкого цветного стекла, которое наплавили на основу, — пояснила Елена Максимова. — Технология создания этих витражей известна, но, к сожалению, уже нет нужного оборудования, поэтому в местах, где не хватает элементов, мы решили поставить просто матовые стекла.