Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы

Парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. средств малой механизации», – сказал Бирюков.

Он напомнил, что большая часть коммунальных машин в столице используется круглый год.

«До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки», – добавил заммэра.