Акция «Большой этнографический диктант» состоится в Москве

Большой этнографический диктант напишут в Московском доме национальностей с 3 по 8 ноября. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в четверг, 26 октября.

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В рамках диктанта участников познакомят с культурой народов, проживающих в России. Кроме того, мероприятие позволит гражданам оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

К акции ежегодно присоединяются миллионы жителей России и зарубежных стран разного возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Активно подключаются к ней и москвичи.

Диктант впервые состоялся в 2016 году. Тогда участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. А в 2022 году свыше четырех миллионов человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран проверили свой уровень этнографической грамотности. Очное мероприятие состоится по адресу улица Новая Басманная, дом 4, строение 1. Ответить на вопросы можно и в онлайн-формате.