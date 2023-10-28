Лучшим активистам школьных музеев вручили награды в Музее Победы

В Музее Победы прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Школьный музей — взгляд в будущее». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского съезда «Школьный музей Победы». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Участниками масштабного форума стали более 300 человек из 42 регионов России. Это руководители и активисты музеев образовательных учреждений. В ходе форума они посетили мастер-классы, круглые столы, экскурсии и лекции. Преподаватели обсудили направления деятельности школьных музеев, а также представили новейшие практики в этой области.

На церемонии закрытия приняли резолюцию съезда и определили основные направления развития музейной педагогики, отметили в пресс-службе.

Музей Победы проведет смену для детей в дни школьных осенних каникул. Ребята смогут посетить эксклюзивные экскурсии и занятия по одному из шести направлений: историческому, гражданско-патриотическому, медиа, творческому или техническому. А для самых маленьких приготовили спецпрограмму «Мурзилки».