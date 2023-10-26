В Москве в пятницу может выпасть до 10 см снега

Предстоящей ночью коммунальщики проведут очистку проезжей части и тротуаров, а также противогололёдную обработку. «По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение последующих суток в столице временами ожидается снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 сантиметров», — говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники коммунальных служб будут уделять особое внимание состоянию пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. Столичных автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от поездок на личном транспорте, если водители не успели сменить летнюю резину на зимнюю.