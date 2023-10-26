В Москве 27 октября может выпасть до 10 см снега

Власти Москвы готовятся к борьбе с непогодой, которая принесет в столицу снег и гололед. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снег, местами метель, прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см", - сказали в комплексе, заверив, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

В частности, как отмечает официальный Telegram-канал комплекса, в 21:00 в городе начнется выборочная противогололедная обработка.

"В 01:00 мск 27 октября приступим к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - продолжили в комплексе, отметив, что цикл работ повторится ранним утром 27 октября.

Коммунальщики подчеркивают, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Кроме того, Telegram-канал отмечает, что также возможны порывы ветра до 15 м/с.

"Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заключили в комплексе городского хозяйства.