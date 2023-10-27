Высота снежного покрова в Москве в субботу вырастет до 8 см – Вильфанд
Снегопад в Москве начнет усиливаться в пятницу вечером, и в субботу, 28 октября, высота снежного покрова вырастет до 8 см. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Снежный покров сформировался в разных районах Москвы: на станции ВДНХ выпало 2 см, на Балчуге – 6 см. Сейчас снегопад прекратился, но уже к вечеру он опять начнется и будет усиливаться. За ночь субботы и завтра днем выпадет от 7 до 10 мм осадков, в отдельных районах, возможно, больше. В субботу высота снега может составить 7–8 см. Но этот снег плотный, насыщен влагой. Это не тот пушистый снег, который позволит достать лыжи», – пояснил Вильфанд.
Синоптик предупредил, что в субботу в Москве прогнозируются гололед и гололедица.
«Ночью температура будет отрицательная, а днем – от 0 до плюс 2. Будут создаваться условия для гололеда, налипание льдинок на проводах и ветках деревьев, мокрый снег тоже будет налипать. И ночью, и днем также значительная гололедица – условия для скольжения. Она будет не только на дорогах, пешеходам нужно быть внимательными во дворах. Погода в субботу мрачноватая, некомфортная, усиление ветра до 6–11 м/с. В конце дня даже дождь. В воскресенье и днем и ночью примерно одна температура – минус 2 – плюс 3 градуса, и осадки в виде снега и мокрого снега», – рассказал Вильфанд.