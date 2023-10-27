Высота снежного покрова в Москве в субботу вырастет до 8 см – Вильфанд

Снегопад в Москве начнет усиливаться в пятницу вечером, и в субботу, 28 октября, высота снежного покрова вырастет до 8 см. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снежный покров сформировался в разных районах Москвы: на станции ВДНХ выпало 2 см, на Балчуге – 6 см. Сейчас снегопад прекратился, но уже к вечеру он опять начнется и будет усиливаться. За ночь субботы и завтра днем выпадет от 7 до 10 мм осадков, в отдельных районах, возможно, больше. В субботу высота снега может составить 7–8 см. Но этот снег плотный, насыщен влагой. Это не тот пушистый снег, который позволит достать лыжи», – пояснил Вильфанд.

Синоптик предупредил, что в субботу в Москве прогнозируются гололед и гололедица.