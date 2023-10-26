В Москве утвердили планировку конечного участка Троицкой линии метро

«Я считаю, что идет тенденция по поводу того, что метрополитен заменит железную дорогу. Все идет по тенденции такой, что развитие идет по направлению Новой Москвы. Не секрет то, что Коммунарка, направление по Калужке, идет на Троицк, дальше Калужское шоссе идет в сторону Обнинска. Дальше, я думаю, будет развиваться этот транспортный сегмент, потому что по этому направлению располагается большое количество и промышленных предприятий, идет переселение Новой Москвы и укрепление новых московских районов территориально, промышленных предприятий. Будет момент, что все-таки приоритет, как ни парадоксально, Собянин выбрал в сторону Калуги и дальше. Это направление не закончится только Калужским шоссе, оно будет идти именно до Калуги. Это направление, я считаю, спорное, но оправданное, развивать в качестве легкой доступности для жителей, работников и так далее. Чем это вызвано? Вызвано именно логистикой, этим направлением, которое идет в сторону Брянска и так далее из-за того, что там располагается достаточное количество промышленных предприятий и так далее».