В Москве утвердили планировку конечного участка Троицкой линии метро
Утверждена планировка финального участка будущей Троицкой линии метро. Она соединит между собой станции «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк», сообщается в телеграм-канале мэра Москвы. Участок длиной почти шесть километров пройдет вдоль Калужского шоссе в сторону Октябрьского проспекта в Троицк.
Обслуживать линию будет новое электродепо рядом со станцией «Летово», это почти тысяча рабочих мест. После завершения строительства, как заявляется, время в пути для местных жителей сократится на полтора часа. Комментирует руководитель и администратор общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:
«Я считаю, что идет тенденция по поводу того, что метрополитен заменит железную дорогу. Все идет по тенденции такой, что развитие идет по направлению Новой Москвы. Не секрет то, что Коммунарка, направление по Калужке, идет на Троицк, дальше Калужское шоссе идет в сторону Обнинска. Дальше, я думаю, будет развиваться этот транспортный сегмент, потому что по этому направлению располагается большое количество и промышленных предприятий, идет переселение Новой Москвы и укрепление новых московских районов территориально, промышленных предприятий. Будет момент, что все-таки приоритет, как ни парадоксально, Собянин выбрал в сторону Калуги и дальше. Это направление не закончится только Калужским шоссе, оно будет идти именно до Калуги. Это направление, я считаю, спорное, но оправданное, развивать в качестве легкой доступности для жителей, работников и так далее. Чем это вызвано? Вызвано именно логистикой, этим направлением, которое идет в сторону Брянска и так далее из-за того, что там располагается достаточное количество промышленных предприятий и так далее».
Ранее в июне утвердили проект планировки участка Троицкой линии метро «Коммунарка» — «Кедровая». Другой отрезок — от «ЗИЛ» до «Коммунарки» — сейчас активно строится, его планируют запустить уже в 2024 году. Ожидается, что новая ветка метро разгрузит Сокольническую линию на 11%, а Калужское шоссе — на 15%.