Главархив Москвы выпустил книгу об истории МХТ к 125-летию театра

Главное архивное управление Москвы выпустило книгу "Из истории Московского Художественного театра. К 125-летию со дня рождения", посвященную основанию МХТ. В ней читатели найдут документы, связанные с историей и создателями театра, сообщается на сайте мэра столицы.

"К юбилею МХТ Главархив Москвы опубликовал книгу "Из истории Московского Художественного театра. К 125-летию со дня рождения". Издание доступно в разделе "Библиотека" виртуального музея "Москва - с заботой об истории". В книге собраны архивные материалы, связанные с историей становления театра и биографиями его создателей - Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предисловие и вводные очерки рассказывают о предпосылках создания Московского Художественно-общедоступного театра, содержат мемуарные свидетельства и малоизвестные факты. Текст книги сопровождают брошюры, афиши, театральные абонементы и фотографии. Среди документов, вошедших в издание, - рукопись устава Первой студии МХТ (1919-1920), фотопортрет Немировича-Данченко с его дарственной надписью (1922), групповой снимок труппы МХАТ перед отъездом на гастроли в Берлин (1922), замечания Станиславского к спектаклю "Дама-невидимка" (1924).

Художественный театр открылся 26 октября 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович". В Главархиве Москвы хранится прошение Немировича-Данченко и Станиславского московскому генерал-губернатору о разрешении постановки пьесы на сцене театра "Эрмитаж" в Каретном Ряду. Тогда он назывался Художественно-общедоступный театр, с 1901 года - Московский Художественный театр, с 1919 года - Московский Художественный академический театр, с 1932 года - Московский Художественный академический театр СССР имени М. Горького. В 1987 году коллектив разделился на два театра: Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького и Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова (потом МХТ имени А. П. Чехова).