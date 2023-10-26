Стартовал капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы

Рабочие приступили к капитальному ремонту пешеходного моста через канал имени Москвы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

© телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Он обратил внимание, что специалисты комплекса внимательно следят за состоянием городских мостов, осуществляют регулярные обследования, при необходимости проводят капремонт.

"В этом году обновим пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", – отметил Бирюков.

Это сооружение связывает берега канала, а также помогает москвичам из центральной части района Покровское-Стрешнево добраться до одноименного парка, добавил заммэра.

В комплексе городского хозяйства предупредили, что во время ремонта мост будет закрыт для прохода. Работы должны быть завершены до конца 2023 года.

Специалисты планируют:

восстановить конструкции металлического пролетного строения;

отремонтировать железобетонные опоры сооружения;

заменить конструкции лестничных сходов и металлическое перильное ограждение;

уложить прочное асфальтобетонное покрытие.

Ранее сотрудники комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали Новокутузовский тоннельный комплекс на западе Москвы. На шеститоннельном сооружении ни разу не проводили капитальный ремонт с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году. Из-за интенсивного движения и погодных условий были повреждены стены и перекрытия.