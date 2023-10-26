Дептранс: на юге Москвы сделаны пять новых приподнятых трамвайных платформ
В Москве продолжается реорганизация трамвайных маршрутов. В 2023 году только на Нагатинской улице было сделано 5 новых приподнятых трамвайных платформ, теперь там нет остановок с выходом на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что на маршрутах, которые проходят через обновленные трамвайные остановки, осенью в будни совершаются в среднем около 35 тыс. поездок.
По его словам, для пассажиров трамваев 47 и 49 поездки станут еще комфортнее, это особенно важно для родителей с колясками, пожилых и маломобильных людей.
Кроме того, появились новые остановки трамвая у метро «Коломенская» в сторону метро «Нагатинская» и около 1-го Нагатинского проезда.
На пересечении улиц Нагатинской и Садовники было сделано круговое движение. В связи с этим, пояснили в Дептрансе, трамваи меньше стоят на перекрестке и быстрее проезжают сложный транспортный узел — это безопаснее для всех участников движения.
Специалисты организовали в наиболее востребованных местах семь новых пешеходных переходов, обустроили 54 дополнительных парковочных места для жителей города.