В Покровском парке Москвы реконструировали каскад Дорожного пруда

Специалисты продолжают реконструкцию столичных парков, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В частности, уточнил он, в Покровском парке был реконструирован каскад Дорожного пруда.

© Пруд М. Денисова/Mos.ru

В каскад входят четыре водоема (Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды) и многоступенчатая инженерная система фильтрации воды Тепляковского ручья. Общая площадь составляет 1,9 гектара.

Заммэра напомнил, что последняя реконструкция пруда проводилась в 2008-2009 годах. К 2023 году на дне водоемов накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период.

По его словам, береговая полоса не была укреплена должным образом, поэтому прибрежные грунты сползали в акваторию.

Водоемы были очищены от донных отложений. Затем рабочие сформировали ложе и песчаное дно, укрепили берег щебнем и галькой с сохранением откосов.

В местах перетоков воды между прудами специалисты обустроили несколько биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров и высадили около 32 тысяч растений.