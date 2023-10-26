В Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны «Прожектор»

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий продолжается реорганизация бывшей промзоны «Прожектор». В ближайшей перспективе работы будут проведены на участке общей площадью 3,12 гектара.

В рамках проекта, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, предусмотрено строительство около 107 тыс. квадратных метров недвижимости.

По его словам, в проект будут вложены денежные средства инвесторов в объеме свыше 13 млрд рублей. Реализация проекта даст столице порядка тысячи новых рабочих мест.

Участок, на котором планируется застройка, расположен рядом с Зеленым проспектом, в шаговой доступности от станции метро «Перово».

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что будут построены дома по программе реновации и общественно-деловой комплекс. Площадь жилой застройки составит 74 тыс. квадратных метров, деловой — 32 тыс.