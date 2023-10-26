В Москве пройдет новый масштабный фестиваль для подростков

«Сегодня все больше востребованы представители рабочих специальностей. Эксперты однозначно сходятся во мнении, что в будущем эта тенденция только усилится. И мы с уверенностью можем сказать, что наши колледжи действительно готовят к профессиям будущего. Понимая это, мы серьезно вкладываемся в развитие среднего профессионального образования. При этом мы видим, что ребятам очень сложно правильно выбрать профессию, которой они готовы посвятить всю свою жизнь»

Масштабный фестиваль пройдет с 28 октября по 3 ноября в 46 колледжах. Для подростков из 9 и 10 классов во время каникул состоятся зрелищные соревнования, игры и иммерсивные шоу — всего более 80 мероприятий, которые будут посвящены разным профессиям в промышленности, IT, робототехнике, креативных индустриях. Это битвы роботов, гастробаттл, дрифт, байк-шоу и другие. Так дети смогут в неформальной обстановке познакомиться с колледжем, узнать детали поступления и обучения, чтобы сделать осознанный выбор. Вход бесплатный, предварительная регистрация и дополнительная информация доступны на портале фестиваля.

«С сегодняшнего дня мы запускаем специальную программу для учеников девятых классов, которые рассматривают для себя обучение в колледжах, — также рассказала Ракова. — Она дает возможность в центре “Моя карьера” абсолютно бесплатно пройти профессиональное тестирование. И не только понять, к чему у подростка больше способностей и желания, но и получить индивидуальную консультацию о том, какая профессия ему подходит, исходя из его приоритетов. Карьерные консультанты расскажут, как эта профессия востребована на рынке труда Москвы, какие у нее перспективы и, самое главное, какие колледжи готовят сейчас на эту профессию. В центре сразу можно познакомиться с этими колледжами и выстроить возможное обучение в том учреждении, которое максимально подходит ребенку».

«Будем общаться с родителями, отвечать на их вопросы о том, какие перспективы есть сегодня на рынке труда и как помочь своему ребенку сделать не только успешную карьеру, но и получать гарантированный достойный доход, чтобы содержать себя и свою семью в будущем», — отметила вице-мэр.

Как рассказали в Соцкомплексе Москвы, в 2023 учебном году в столице запустили масштабную трансформацию среднего профессионального образования. С 1 сентября половина первокурсников уже учится по 94 новым программам, составленным вместе с крупными работодателями и ориентированным на их реальные нужды. В них до 70 процентов увеличены часы практических занятий, чтобы получать реальные навыки, а не теорию. По ним студенты будут получать сразу несколько профессий, чтобы быть более востребованными. Кроме того, как отметили в Соцкомплексе, в городе развивается долгосрочное партнерство с работодателями. В этом году цифры приема в колледжи составлялись вместе с ними с учетом реальной экономической ситуации и потребностей рынка. Только за год у колледжей появилось более 200 предприятий-партнеров. В ближайшие годы в столице модернизируют 230 производственных мастерских и создадут 90 новых. Также планируется построить новые современные колледжи, приближенные к реальному производству.