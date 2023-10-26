Собянин рассказал о развитии сети центров поддержки волонтерского движения

Собянин рассказал о развитии в Москве сети центров для волонтёров «Доброе место»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе для поддержки 1,16 млн участников волонтёрского движения развивают сеть добровольческих центров «Доброе место».
«Добрые места» — это современные, оснащённые всем необходимым площадки для волонтёров и тех, кто собирается присоединиться к добровольческому сообществу», — цитирует Собянина НТВ.
Центры открыты ежедневно с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу, а в воскресенье — с 10:00 до 19:00.
Мэр напомнил, что первый центр открылся в марте 2022 года в Зеленограде, теперь в Москве действует шесть таких центров, сообщает НСН.
Ранее сообщалось, что фотовыставка «Москва — столица добрых дел», посвящённая труду волонтёров, открылась на ВДНХ 25 октября.