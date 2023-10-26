Собянин рассказал о развитии сети центров поддержки волонтерского движения

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе для поддержки 1,16 млн участников волонтёрского движения развивают сеть добровольческих центров «Доброе место».

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«Добрые места» — это современные, оснащённые всем необходимым площадки для волонтёров и тех, кто собирается присоединиться к добровольческому сообществу», — цитирует Собянина НТВ.

Центры открыты ежедневно с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу, а в воскресенье — с 10:00 до 19:00.