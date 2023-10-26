Подготовлен проект первого этапа продления синей ветки столичного метрополитена

Проект по созданию начального котлована для тоннелепроходки между станцией «Щелковская» и будущей станцией «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро готов и на данный момент находится на рассмотрении экспертизы. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Согласно проекту стартовый котлован будет расположен около действующей станции «Щелковская» синей ветки. Из него тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром шесть метров проложат два однопутных тоннеля до демонтажной камеры перед будущей станцией «Гольяново», — рассказал он.

Заммэра отметил, что новая станция метро появится на участке Уссурийской улицы недалеко от Сахалинской улицы.

Протяженность новой части Арбатско-Покровской линии составит 2,6 километра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Андрей Бочкарев 18 октября сообщил, что в 2024 году планируется завершить работы по строительству остановочного пункта «Митьково» на третьем Московском центральном диаметре.