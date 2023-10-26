В Москве расширят проект о бесплатной парковке у поликлиник

Власти Москвы планируют расширить пилотный проект о льготных парковках возле поликлиник на все медицинские учреждения города, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© ортал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По итогам 3 месяцев проекта бесплатных парковок у трех поликлиник столицы около 98% автовладельцев не превысили время бесплатного тарифа, а значит была обеспечена доступность льготных мест именно для пациентов, рассказала она.

Ранее у городских медицинских учреждений в зоне платных парковок были созданы бесплатные места для посетителей больниц. Однако сотрудники соседних бизнес-центров и офисов парковались здесь на весь день. Пилотный проект должен был исправить это.

В течение двух часов в таком месте действует бесплатный тариф. С 121 минуты будет списана плата за парковку по установленному тарифу – 1 000 рублей в час. Повторно оставить машину бесплатно можно не раньше, чем через 30 минут, сказала она.

"По итогам трех месяцев реализации проекта мы можем с уверенностью сказать, что он доказал свою эффективность. Среднее время парковки у поликлиники составляет 41 минуту", – отметила Ракова.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с момента запуска проекта льготными местами воспользовались уже более 3 300 раз. Практически все водители пользовались только бесплатным временем парковки.

Сейчас пилотный проект затрагивает 12 мест для парковки. Первое место – филиал № 2 детской городской поликлиники № 38 в Проточном переулке. Вторым участником проекта является филиал № 2 поликлиники № 46 на Иерусалимской улице. Также льготные места есть у филиала № 2 детской городской поликлиники № 91, расположенной в Даниловском районе на улице Лестева.