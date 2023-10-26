Назван топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Эксперты назвали топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. По словам специалистов, число вакансий на столичном рынке труда осенью этого года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Самой высокооплачиваемой оказалась работа агента по недвижимости. Спрос на специалистов в этой отрасли вырос в три раза. Средние заработные платы выросли на 9 процентов до отметки 153 994 рубля. В крупных организациях заработная плата может дойти до 250–350 тысяч рублей в месяц.

На втором месте рейтинга — профессия дальнобойщик. Число предложений на эту должность выросло в 2,8 раза, а средняя зарплата составляет 144 719 рублей.

Хорошую оплату труда также предлагают замерщикам. Число вакансий выросло в 2,1 раза, а заработная плата — на 7 процентов и составила 127 828 рублей, передает РИАМО.

26 и 27 октября пройдет карьерное онлайн-мероприятие для молодых специалистов в сфере городского развития. На ярмарке будут представлены порядка 40 работодателей — архитектурные бюро, девелоперы, институты развития и другие организации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».