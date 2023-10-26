Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
В четверг, 26 октября, в Москве ожидается облачная погода, а местами к вечеру пройдет снег. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам специалиста, сегодня на погоду в столичном регионе начнет влиять теплый атмосферный фронт с юго-запада. К концу дня оттуда потянутся снеговые облака.
«В Москве облачно, вечером местами по югу и юго-западу начнется снег. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля градусов, по области -3 - +2 градуса», — рассказал синоптик.
Ветер будет восточный, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами. Атмосферное давление немного снизится и составит около 744 мм ртутного столба.
Напомним, что ранее Тишковец спрогнозировал резкое потепление в Москве на следующей неделе. По его словам, волна мощного атлантического тепла придет вместе с дождями. Ожидается, что ко вторнику, 31 октября, температура поднимется до +10 градусов.