Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В четверг, 26 октября, в Москве ожидается облачная погода, а местами к вечеру пройдет снег. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, сегодня на погоду в столичном регионе начнет влиять теплый атмосферный фронт с юго-запада. К концу дня оттуда потянутся снеговые облака.

«В Москве облачно, вечером местами по югу и юго-западу начнется снег. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля градусов, по области -3 - +2 градуса», — рассказал синоптик.

Ветер будет восточный, от 4 до 9 метров в секунду, с порывами. Атмосферное давление немного снизится и составит около 744 мм ртутного столба.