Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшей ночью температура воздуха в Москве составила -2,4 градуса, что является самым холодным показателем с начала текущей осени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"В Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до самой низкой отметки текущей осени и показали минус 2,4. В Подмосковье холоднее всего было в Клину – минус 5,8, Талдоме – минус 5,5, Дмитрове – минус 5,4, Сергиев-Посаде – минус 5,2", – заявил Тишковец.

По словам синоптика, на Европейской территории РФ наиболее холодно было в республике Коми. Так, в Воркуте температура составила -19,3 градуса.

Территория снегопадов протянулась к юго-западу от столицы на удалении 300 километров. Эта зона проходит через Смоленскую, юг Калужской, север и восток Брянской, Орловскую, восточную половину Орловской, запад и юг Липецкой, Воронежскую, Волгоградскую области, отметил Тишковец. Он уточнил, что сейчас стартовало формирование снежного покрова.