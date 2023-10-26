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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшей ночью температура воздуха в Москве составила -2,4 градуса, что является самым холодным показателем с начала текущей осени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
© РИА Новости

"В Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до самой низкой отметки текущей осени и показали минус 2,4. В Подмосковье холоднее всего было в Клину – минус 5,8, Талдоме – минус 5,5, Дмитрове – минус 5,4, Сергиев-Посаде – минус 5,2", – заявил Тишковец.

По словам синоптика, на Европейской территории РФ наиболее холодно было в республике Коми. Так, в Воркуте температура составила -19,3 градуса.

Территория снегопадов протянулась к юго-западу от столицы на удалении 300 километров. Эта зона проходит через Смоленскую, юг Калужской, север и восток Брянской, Орловскую, восточную половину Орловской, запад и юг Липецкой, Воронежскую, Волгоградскую области, отметил Тишковец. Он уточнил, что сейчас стартовало формирование снежного покрова.

Как сообщили в российском Гидрометцентре, 26 октября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня местами прогнозируется небольшой снег и гололедица. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от нуля до -2 градусов, а в Подмосковье – от -3 до 2 градусов.