Временно изменится схема движения в нескольких округах Москвы

В столице изменится движение сразу на нескольких улицах. Об этом стало известно в среду, 25 октября.

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Так, с 26 октября 2023 до 11 июня 2024 года на севере столице на участках Дубнинской улицы и бокового проезда Дмитровского шоссе будет недоступна для движения одна полоса. Уточняется, что изменение в движении будет зависеть от даты и времени.

Кроме того, изменится движение на участке Большого Николоворобинского переулка — его перекроют с 28 до 29 октября.

Среди прочих ограничения коснутся и участка Савеловской линии. Там дорожное полотно будет закрыто для движения с 28 октября 2023 до 28 октября 2025 года. Уточняется, что все ограничения вводятся из-за проводимых строительных работ, пишет официальный сайт мэра Москвы.