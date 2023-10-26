СМИ: Движение транспорта перекрыли на Лубянке

Движение транспорта перекрыли на Лубянке. Об этом стало известно в четверг, 26 октября.

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Уточняется, что сейчас на этом участке пропускают только общественный транспорт. Через каждые 15 метров дежурят сотрудники полиции, передает «Москва 24».

Сообщалось, что изменится движение транспорта на западе столицы из-за ремонта инфраструктуры. Речь идет об участке Филевского бульвара, где в период с 13 октября до 15 декабря будет недоступна для движения одна полоса.