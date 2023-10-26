СМИ: Движение транспорта перекрыли на Лубянке
Движение транспорта перекрыли на Лубянке. Об этом стало известно в четверг, 26 октября.
Уточняется, что сейчас на этом участке пропускают только общественный транспорт. Через каждые 15 метров дежурят сотрудники полиции, передает «Москва 24».
Сообщалось, что изменится движение транспорта на западе столицы из-за ремонта инфраструктуры. Речь идет об участке Филевского бульвара, где в период с 13 октября до 15 декабря будет недоступна для движения одна полоса.
Еще одна полоса на съезде с внешней стороны МКАД в Бусиновский проезд и на съезде с Лихачевского шоссе на внешнюю сторону МКАД будет недоступна в зависимости от времени в период с 20 октября по 25 декабря.