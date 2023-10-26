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СМИ: Движение транспорта перекрыли на Лубянке

Движение транспорта перекрыли на Лубянке. Об этом стало известно в четверг, 26 октября.

СМИ: Движение транспорта перекрыли на Лубянке
© Вечерняя Москва

Уточняется, что сейчас на этом участке пропускают только общественный транспорт. Через каждые 15 метров дежурят сотрудники полиции, передает «Москва 24».

Сообщалось, что изменится движение транспорта на западе столицы из-за ремонта инфраструктуры. Речь идет об участке Филевского бульвара, где в период с 13 октября до 15 декабря будет недоступна для движения одна полоса.

Еще одна полоса на съезде с внешней стороны МКАД в Бусиновский проезд и на съезде с Лихачевского шоссе на внешнюю сторону МКАД будет недоступна в зависимости от времени в период с 20 октября по 25 декабря.