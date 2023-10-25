Письма Льва Толстого к русским императорам покажут на выставке в Москве
Выставка "Лев Толстой - общественный деятель" откроется в Государственном музее Л. Н. Толстого на Пречистенке 2 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
"Толстой был уникальной личностью, к которой с одинаковым уважением относились многие государственные деятели и оппозиционеры, либералы и консерваторы, умеренные демократы и социалисты, деятели культуры середины XIX века и модернисты, верующие и атеисты, выдающиеся ученые и неграмотные крестьяне. Толстой своей личностью, своей деятельностью, своими ценностными установками объединял в ту пору русское общество. И многие идеи великого писателя, мыслителя и гуманиста сохраняют свою актуальность и до сих пор", - рассказали в пресс-службе.
На выставке представят уникальные экспонаты, в том числе рукописи Толстого, письма к русским императорам, редкие книги, личные вещи писателя, работы русских и советских художников, часть которых экспонируется впервые. Также будет организована викторина, на которой посетители смогут проверить свои знания по теме "Л. Н. Толстой - общественный деятель".
Выставка продлится до 25 февраля 2024 года.