В Москве повысили температуру в системе отопления из-за погоды
В столичной системе теплоснабжения произошли корректировки. Связаны они с предстоящим похолоданием.
Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства, прошедшей ночью впервые с начала отопительного сезона параметры теплоносителя настроили на среднесуточную температуру наружного воздуха 0 градусов.
"Температура теплоносителя в магистральных сетях была поднята до 87 градусов, - сообщает ведомство. - В связи с прогнозом погоды и понижением уличной температуры, система теплоснабжения работает на среднесуточную температуру -1 градуса, а температура теплоносителя поднята до 89 градусов".
Действительно, если прислонить руку к батарее, чувствуется, что греть она стала сильнее. А как только воздух за окном остынет еще сильнее, батареям прибавят жара.
Напомним, что по прогнозу синоптиков, в столице в ближайшие дни похолодает до -2... -4 градусов. Днем и ночью ожидаются отрицательные температуры и снегопад. А в выходные может начаться метель.