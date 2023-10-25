Синоптик рассказал о теплой погоде в Москве на следующей неделе
Волна мощного атлантического тепла с дождями ожидается в столице на следующей неделе, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Метеоролог пояснил, что в четверг, 26 октября, в Центральную Россию придет теплый атмосферный фронт. Он принесет в макрорегион дожди и снег.
По его словам, постепенно погода улучшится, осадки примут незначительный мозаичный характер, температура воздуха ожидается в воскресенье в диапазоне от -1° до +4°.
На следующей неделе «ожидается волна мощного атлантического тепла, которая в сопровождении дождей, смоет наметившиеся следы зимы», подчеркнул Тишковец.
Синоптик отметил, что во вторник, 31 октября, температура воздуха в Москве поднимется до +10°.
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