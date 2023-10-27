Серые волки Рада и Тарзан из Московского зоопарка по достоинству оценили первый задержавшийся на земле снег в столице. Кадрами их прогулки поделились в пятницу, 27 октября, сотрудники столичного зоосада.

Прогулки по нему в удовольствие не только им — в зоопарке много животных, которые прекрасно переносят низкие температуры. Это ластоногие, большинство кошачьих, белый медведь Айка, овцебыки, панда Жуи, манул Тимофей, такины, верблюды, росомаха Крендель, хищные птицы, японские макаки, выдры.

— Наши теплолюбивые животные уже перешли во внутренние вольеры. Но посетители все равно могут их увидеть, — отметили в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Манул Тимофей основательно подготовился к зиме — он заблаговременно сменил шубку и провел зажировку. После того, как он набрал несколько килограммов, ему перестали быть страшны холода, и он может прогуливаться по вольеру сколько захочет.