РГБ запустила виртуальные читательские билеты
Читатели Российской государственной библиотеки (РГБ) смогут использовать мобильное приложение для входа в главный корпус учреждения и получения книг. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.
«Была проведена серьезная работа по модернизации схемы обслуживания читателей в главном здании РГБ, фактически, завершен первый этап цифровой трансформации. Уже сейчас читатели могут установить мобильное приложение «Читательский билет РГБ», который заменяет пластиковую карту при проходе и получении-возврате книг в главном корпусе библиотеки», – сказал собеседник агентства.
Уточняется, что регистрация новых читателей производится через аккаунт на госуслугах или при помощи терминалов в библиотеке.
«Сокращается как время, затрачиваемое на запись, так и нагрузка на сотрудников, а доступность библиотеки повышается», – подчеркнули в пресс-службе.