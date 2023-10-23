РГБ запустила виртуальные читательские билеты

«Была проведена серьезная работа по модернизации схемы обслуживания читателей в главном здании РГБ, фактически, завершен первый этап цифровой трансформации. Уже сейчас читатели могут установить мобильное приложение «Читательский билет РГБ», который заменяет пластиковую карту при проходе и получении-возврате книг в главном корпусе библиотеки», – сказал собеседник агентства.