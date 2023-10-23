Москвичей предупредили о дожде и снеге на текущей неделе

На текущей неделе в столице выпадет снег, а температура воздуха опустится до отрицательных значений не только ночью, но и днем. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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В ночь на вторник, 24 октября, прогнозируются осадки в виде дождя. Температура воздуха составит от трех до пяти градусов выше нуля.

Среда принесет похолодание, но без осадков: днем столбики термометров не превысят отметки в два градуса тепла, а ночью опустятся до трех градусов мороза.

В четверг ожидается от минус одного до плюс одного градуса. В пятницу пройдет небольшой снег. В ночные часы температура опустится до минус пяти градусов, днем — от минус трех до плюс двух градусов. Кроме того, ожидается усиление ветра до 10 метров в секунду.

В субботу ожидается такая же погода. В воскресенье потеплеет до плюс пяти градусов, прошумят кратковременные дожди, говорится на официальном сайте Гидрометцентра России.