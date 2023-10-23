Собянин рассказал, какие уникальные решения патентуют столичные предприниматели

Московские власти помогли столичным предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на сумму 4,2 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Участники Московского инновационного кластера провели больше 700 таких транзакций через цифровую платформу i.moscow. Среди зарегистрированных нематериальных активов: компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, логотипы, технологические карты, — рассказал он.

Мэр отметил ряд компаний, которые уже успешно запатентовали свои решения. Так, «Эко-Градиент» получил патент на уникальный способ очистки отходов металлургического производства от технологического масла. При этом компания «Проэнерджи» — на датчик уровня наполненности, позволяющим отслеживать заполняемость различных емкостей.

«Алмазный научно-технологический комплекс» смог запатентовать прибор для идентификации алмазов, бриллиантов, цветных драгоценных камней, написал Собянин в своем Telegram-канале.