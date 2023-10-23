Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

«Со всех четырех диаметров уже доступно свыше 100 вариантов пересадок, в будущем их станет еще больше. Например, «Окружная» связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, также здесь можно перейти на аэроэкспресс в Шереметьево. «Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, «Аэроэкспресс», Замоскворецкую и Кольцевую ветки. Еще отсюда отходят поезда дальнего следования. А на «Кутузовской» есть пересадка с МЦД-4 на МЦК и Филевскую линию», – написал Собянин.