Собянин: Пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок
Более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта доступно москвичам и гостям столицы. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Со всех четырех диаметров уже доступно свыше 100 вариантов пересадок, в будущем их станет еще больше. Например, «Окружная» связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, также здесь можно перейти на аэроэкспресс в Шереметьево. «Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, «Аэроэкспресс», Замоскворецкую и Кольцевую ветки. Еще отсюда отходят поезда дальнего следования. А на «Кутузовской» есть пересадка с МЦД-4 на МЦК и Филевскую линию», – написал Собянин.
Он добавил, что в будущем можно будет пересесть со станции МЦД-1 «Петровско-Разумовская» на МЦД-3, одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий Московского метрополитена. Будет сделана пересадка со станции МЦД-3 «Рижская» на МЦД-4, МЦД-2, а также на Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии подземки. Помимо этого, на станции МЦД-4 «Беговая» появится крупный транспортный узел, который объединит МЦД-1 и МЦД-4, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.