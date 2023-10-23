Снежный покров в Москве может сформироваться к 28 октября
Временный снежный покров глубиной до 10 сантиметров может сформироваться в Московском регионе к утру 28 октября. Об этом сообщила в соцсетях главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Как рассказала синоптик, долгосрочные прогнозы погоды свидетельствуют о том, что в конце рабочей недели в столице начнет образовываться снег.
«К этому моменту подстилающая поверхность «остынет», верхний слой прихватит морозцем, выпавший снег задержится на земле. К утру 28 октября в столичном регионе сформируется временный снежный покров. Не исключено, что высота его местами может достигать и 10 сантиметров», — написала Позднякова.
По ее словам, если судить по климату 1961-1990 годов, то именно 28 октября считался днем формирования временного снежного покрова в Москве. Однако в XXI веке известны лишь четыре случая, когда на эту дату в столице появлялся снежный покров. Так, это произошло в 2012 году. В тот день на ВДНХ его высота достигала 12 см, и он продержался четверо суток.
В субботу, 21 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что до конца этой недели температура в столице опустится ниже 5 градусов и возможна гололедица, поэтому автомобилистам следует перейти с летней резины на зимнюю.