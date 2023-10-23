Более 170 км дорожных развязок построили и отремонтировали на МКАД с 2012 года

"В Москве завершается масштабная работа по реконструкции развязок "клеверного" типа на МКАД. К настоящему времени уже модернизированы 20 развязок, еще две – на пересечении с улицей Верхние Поля и с Алтуфьевским шоссе – в работе и будут готовы до конца следующего года", – отметил Бочкарев.