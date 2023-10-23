Москвичей призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

В Москве ожидается туман с видимостью 200–500 метров в ближайшие несколько часов, которых сохраниться до 13:00. Об этом сообщили в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

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"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – сказано в сообщении.

Кроме того, по информации сервиса "Яндекс Расписания", утром 23 октября в аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов. Так, во Внуково задержали пять рейсов и еще три отменили, в аэропорту Домодедово задержали 12 рейсов, а в аэропорту Шереметьево задержали один рейс.