Более 30 тысяч раз москвичи пополнили парковочный счет через сайт «Миллион призов»

С начала года москвичи более 30 тысяч раз пополнили счет в приложении «Парковки России», используя сайт «Миллион призов». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© Ю. Иванко. Mos.ru

«Пополнять счет в приложении “Парковки России” с помощью городских баллов можно с февраля. Это одна из мер поддержки жителей, которые вносят свой вклад в развитие нашего города. Московские автомобилисты активно пользуются этой возможностью — счет таким способом пополнили уже больше 30 тысяч раз. Поддерживать горожан, которые принимают активное участие в жизни столицы, поручил Мэр Москвы», — отметил Максим Ликсутов.

Приобрести поощрение можно в обмен на городские баллы, которые получают участники проектов «Электронный дом», «Город идей», «Активный гражданин», «Город заданий» и приложения «Помощник Москвы». После покупки поощрения пользователь получает парковочные баллы на счет в приложении «Парковки России» (один парковочный балл равен одному рублю).

Чтобы воспользоваться парковочными баллами, необходимо скачать или обновить приложение до последней версии и зарегистрироваться в нем. Важно, чтобы профили в приложении и на портале mos.ru были привязаны к одному номеру телефона. Полученные парковочные баллы можно использовать для оплаты уличной парковки только на территории Москвы.

На сайте «Миллион призов» в категории «Транспорт» также представлены поощрения от крупных сервисов каршеринга, системы велопроката. Кроме того, используя баллы, можно пополнить транспортную карту «Тройка».