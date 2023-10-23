На ВДНХ откроется фотовыставка о волонтерстве

"25 октября в Северном розарии на ВДНХ откроется совместная с ресурсным центром "Мосволонтер" фотовыставка "Москва - столица добрых дел". Горожане увидят на снимках зооволонтера, который помогает выгуливать собак в приюте, волонтеров-медиков на просветительской акции и столичных помощников на национальном чемпионате "Абилимпикс" в рамках инклюзивного волонтерства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фотографиях запечатлена деятельность волонтеров на различных акциях, а также размещен QR-код, который ведет на сайт "Мосволонтера", где можно ознакомиться с информацией о направлениях волонтерства и некоммерческих организациях, которые помогают городу. Фотовыставка будет работать до 25 ноября. Ранее фотографии можно было увидеть на Чистопрудном бульваре и в Климентовском переулке.