Москвичам пообещали сохранение тумана до середины дня

Туман в Москве с видимостью 200-500 метров сохранится до часу дня. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Автомобилистам посоветовали быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Туман опустился на столицу с утра в понедельник, 23 октября. Из-за погодных условий были отложены рейсы в аэропортах. Также сообщалось о росте числа аварий на дорогах.

По Подмосковье температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 11 градусов, ночью на 24 октября она может опуститься до минус 1 градуса.