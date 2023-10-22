Туман ожидается в столичном регионе ночью
Туман с ухудшением видимости до 200–700 м ожидается в Москве до 1:00 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21:00 22 октября до 1:00 23 октября в некоторых районах Москвы ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м», – говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в пресс-службе рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров.
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