Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снегопадов
Неделя в Москве начнется с тепла и осадков, однако уже 24 октября в столицу придут холода, заявил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в выходные на город обрушится сильный снегопад с формированием внушительного снежного покрова.
Предстоящая неделя в Центральной России стартует с мощного потепления и обложных дождей. В понедельник даже ночью будет не ниже плюс 1 — плюс 6, а в дневные часы температура повысится до плюс 6 — плюс 11. При этом на столичный регион выйдет своим центром небольшой, но активный волновой циклон, который принесет с собой интенсивные осадки, — уточнил синоптик.
Со среды до пятницы в столице установится «окно», горожан благодаря скандинавскому антициклону ждет сухая и относительно солнечная погода, добавил эксперт. Ночью ожидаются заморозки до минус пяти градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что столичным автомобилистам стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю в конце месяца. По его словам, наиболее актуальным этот вопрос станет после 25 октября. При этом, отметил Вильфанд, с переходом на шипованные шины еще можно повременить.