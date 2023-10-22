Синоптик рассказал, когда москвичам ждать снегопадов

Предстоящая неделя в Центральной России стартует с мощного потепления и обложных дождей. В понедельник даже ночью будет не ниже плюс 1 — плюс 6, а в дневные часы температура повысится до плюс 6 — плюс 11. При этом на столичный регион выйдет своим центром небольшой, но активный волновой циклон, который принесет с собой интенсивные осадки, — уточнил синоптик.