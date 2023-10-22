Электробусный парк «Митино» начал использовать электронные путевые листы

Электробусный парк «Митино» был полностью переведен на цифровые путевые листы для водителей. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил заместитель мэра Москвы , глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов .

— Мосгортранс тестирует три российских ИТ-решения для полного перехода на электронные путевые листы для водителей автобусов и электробусов. Это позволит лучше соблюдать расписание и снизить нагрузку на сотрудников, от самочувствия которых зависит безопасность пассажиров. Сегодня уже семь площадок Мосгортранса используют электронные путевые листы, — рассказал он.

Максим Ликсутов также подчеркнул, что электробусный парк «Митино» стал первым, в рамках функционирования которого впервые были использованы цифровые документы. При этом вся нужная для выхода на маршрут информация загружается в режиме онлайн. Это за год позволит водителям сэкономить на заполнение документации около трех дней, предает официальный сайт мэра Москвы.