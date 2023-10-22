«Небесная голубизна»: Московский зоопарк показал красоту венценосного голубя
Пресс-служба Московского зоопарка в воскресенье, 22 октября, поделилась кадрами с венценосным журавлем, чья красота не может оставить равнодушными посетителей зоосада. Но видео гордая птица лазурного окраса пленяет взглядом свои пронзительно-красных глаз.
— Небесная голубизна и алые глаза венценосного голубя – неожиданное сочетание. Истинно алые глаза в целом довольно редки. Тем более, на таком фоне, — говорится в подписи к публикации.
Недавно столичный зоопарк также показал утреннюю прогулку венценосных журавлей, обладающих необычным окрасом. Их пепельно-вечерние крылья, багрово-закатный хвост и хохолок, подобны восходящему солнцу.
В сентябре генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами «танца» венценосного журавля. Она отметила, что создается впечатление, будто птица приходит сама от себя в восторг.
В конце того же месяца в Московском зоопарке открылась новая экспозиция «Животные тропиков». Под одной крышей теперь находятся внутренние вольеры жирафа Самсона, тапира Сью, красных панд Рыжика и Зейн. Теперь гости зоосада смогут понаблюдать за животными в любое время года.