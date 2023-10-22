Проект "Театральное закулисье" запустили для школьников в Москве

В столице начал работу проект «Театральное закулисье» для участников городского проекта «Содружество школьных театров Москвы». Школьники смогут отправиться на экскурсии в столичные театры и увидеть мир искусства изнутри. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«К примеру, в Театре кукол имени С.В. Образцова дети узнают, как делают кукол и готовятся к спектаклям, познакомятся с работой художников и бутафоров, увидят, где хранят реквизит», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В учебном заведении Театра Олега Табакова ребята сходят в репетиционные и танцевальные классы, гримерные и мастерские.

В одном из самых необычных архитектурных пространств столицы — на сцене на Сухаревской площади — ученикам раскроют тайну фойе зеркал, покажут большой репетиционный зал и расскажут об истории театра, его основателе и труппе.