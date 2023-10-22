Собянин рассказал о старте проекта «Театральное закулисье» в Москве

В столице состоялось открытие проекта «Театральное закулисье». Школьникам представится шанс отправится на театральные экскурсии и посмотреть на мир искусства изнутри. Об этом в воскресенье, 22 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он отметил, что программа была реализована в рамках столичного проекта «Содружество школьных театров Москвы». Так в Театре кукол имени С.В. Образцова расскажут все о тонкостях производства кукол, а в Театре Олега Табакова покажут реальные репетиционные дни труппы.

На сцене на Сухаревской площади школьникам откроют секрет Фойе зеркал, а на инклюзивных экскурсиях во МХАТе узнают о разных профессиях театральной сферы, передает Telegram-канал мэра.