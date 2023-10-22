Собянин рассказал о старте проекта «Театральное закулисье» в Москве
В столице состоялось открытие проекта «Театральное закулисье». Школьникам представится шанс отправится на театральные экскурсии и посмотреть на мир искусства изнутри. Об этом в воскресенье, 22 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что программа была реализована в рамках столичного проекта «Содружество школьных театров Москвы». Так в Театре кукол имени С.В. Образцова расскажут все о тонкостях производства кукол, а в Театре Олега Табакова покажут реальные репетиционные дни труппы.
На сцене на Сухаревской площади школьникам откроют секрет Фойе зеркал, а на инклюзивных экскурсиях во МХАТе узнают о разных профессиях театральной сферы, передает Telegram-канал мэра.
Ранее стало известно, что ректор школы-студии МХАТ Золотовицкий создал маршрут на портале «Узнай Москву». Экскурсия позволит взглянуть на столицу глазами авторитетного наставника, выпускника и ректора школы-студии МХАТ, из которой многие годы выпускаются знаменитые артисты и мэтры театра. Маршрут включает семь точек, так или иначе связанных с жизнью самого Золотовицкого.