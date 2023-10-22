В Москве пошел ранее обещанный синоптиками снег.

Жители столицы публикуют видео из разных районов города, на которых видна разница в размере осадков.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, комментируя сообщения об осадках в виде снега в Нижегородской области, Республике Мордовия и других регионах европейской части России, заявлял, что до конца октября в Москве и Московской области возможен снегопад.

Леус также прогнозировал, что с 25 октября в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой.

Синоптик отмечал, что 23 сентября Москву и пригород накроет волна дождливого тепла и температура воздуха на короткое время повысится до +11 градусов. Однако уже во вторник столбик термометра не будет показывать выше +5. Местами может быть гололедица.