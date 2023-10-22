В Москве пошел первый снег

Сегодня 22 октября снегопад дошел до российской столицы: в разных районах москвичи могут увидеть, как с неба обильно падают хлопья снега. В том числе снегом заваливает Химки и Лобню.

При этом в столице сохраняется плюсовая температура: +2-4 градуса.