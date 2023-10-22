Музей парка «Сокольники» откроет новую выставку

Музей столичного парка «Сокольники» откроет новую художественную выставку «Сокольники. Искусство. Творчество». Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Департаменте культуры города Москвы.

В экспозицию мероприятия войдут пейзажи парка, а также картины с памятниками архитектуры района XIX-XX веков. Также в рамках фотовыставки состоится ряд творческих встреч с ее куратором — членом Союза художников России профессором, доктором педагогических наук Сергеем Ивановым. О точном времени и датах дискуссий информация появится на официальном сайте парка.

Культурное мероприятие откроется 3 ноября и продлиться до 1 февраля 2024 года, передает официальный сайт мэра Москвы.