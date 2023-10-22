Москвичам предрекли резкое потепление на следующей неделе

После заморозков москвичей ожидает резкое потепление. В понедельник, 23 октября, мы попадаем в теплый сектор, благодаря чему температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла. Пройдет двое суток, и уже утром в среду наступят очередные заморозки. Столбики термометров вновь опустятся до отметки минус три градуса, не исключен аномальный ход температуры. При этом интенсивных дождей на следующей неделе не прогнозируется. Ждать снега в столице в ближайшее время также не приходится, — рассказал Шувалов.